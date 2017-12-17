المقاومة تقصف مستوطنات «غلاف غزة» بصاروخ محلي الصنع

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخًا محلي الصنع أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، وسقط داخل إحدى المستوطنات إلى الشمال من القطاع.

وذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن الصاروخ سقط على منزل في مستوطنة «نتيف هعسرا» شمال قطاع غزة، دون إصابات لكنه تسبب بأضرار مادية.

على صعيد متصل، قالت مصادر صحفية إسرائيلية، أن صفارات الإنذار سمعت في جميع المناطق المحيطة بقطاع غزة، فيما سمع أصوات انفجارات في منطقة شاطئ عسقلان.

فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية، معلنًا رفع حالة التأهب في صفوف قواته.

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