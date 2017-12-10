المصادقة على مشروع قانون بمنح «الكابينت» صلاحية إعلان الحرب

تسير دولة دولة الاحتلال الاسرائيلي، باتجاه منح المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن “الكابينيت”، الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو شن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء اليوم الأحد، على مشروع القانون، ومن المرجح أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون بالقراءات الثلاث بأغلبية، بفضل تصويت الائتلاف، دون الاكتراث للأصوات المعارضة.

ودفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باقتراح القانون الذي يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة ‘الكابينيت’ كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت.

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