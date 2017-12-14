القبض على المشتبه الرئيسي بسرقة حقائب السيدات

ألقت شعبة بحث جنائي العاصمة القبض على المشتبه الرئيسي في قضايا سرقة وخطف حقائب السيدات في عمان.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن فريقا خاصا من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق منذ أيام في عدد من القضايا التي وردت لأقسام البحث الجنائي في العاصمة حول قيام مجهولين باستخدام إحدى المركبات الخصوصية لارتكاب عدد من قضايا خطف حقائب السيدات أثناء مسيرهن بالطرق العامة، حيث باشر الفريق بالتوسع بالتحقيقات في تلك القضايا وجمع المعلومات حولها وتتبع عدد من المشتبه بهم من ذوي الأسبقيات في ارتكاب مثل تلك القضايا.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه وأثناء التحقيقات جرى وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو يظهر أولئك الأشخاص وهم يقومون بخطف حقيبة إحدى السيدات من جنسية عربية في منطقة مرج الحمام، حيث تم تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في الفيديو وبوشرت عمليات البحث والتحري عنهما كونهما من أرباب السوابق الجرمية في مثل تلك القضايا.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه ومن خلال عمليات البحث والتحري عن المشتبه بهم بكافة الطرق وردت معلومات حول تواجد أحدهم في إحدى المقاهي شرق العاصمة حيث تمت مداهمته والقاء القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة وتبين أن بحقه 5 طلبات أمنية وقضائية وبوشرت التحقيقات معه حيث اعترف بارتكاب عدة قضايا سرقة وخطف لحقائب السيدات بالاشتراك مع شخصين آخرين والعمل جار لتحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما.

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