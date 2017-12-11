الحريري: مؤتمر باريس هدفه دعم استقرار لبنان

قال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، اليوم الإثنين، إن المؤتمر الذي عقد في باريس كان بهدف دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وهو بمثابة خارطة طريق لكي يكون هناك دعم سياسي وأمني واقتصادي.

وجاءت تصريحات الحريري، خلال جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الحريري إن المؤتمر الذي عقد في باريس “كان بهدف دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي”.

وأضاف “ما حصل في باريس هو الدعم السياسي، والدعم الأمني سيكون من خلال السعي لعقد مؤتمر “روما 2″ لدعم الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية، كما سيعقد أيضاً مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني. ولذلك أمامنا عمل كبير، ومؤتمر باريس كان بمثابة خارطة طريق لكي يكون هناك دعم سياسي وأمني واقتصادي”.

وتابع الحريري “وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها إعادة تفعيل عمل الدولة بكافة مؤسساتها”، مهنئاً الجميع “انطلاقة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولحظ اتفاق الطائف في بنوده الإصلاحية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لم يكن صدفة ولم يأت من العدم. بل انطلق من وعي جدي لأهمية أن يواكب مجلس يتمثل فيه المجتمع المنتج من جمعيات ونقابات ومهن حرة ومغتربين ومجتمع مدني عمل وإصلاحات الحكومات المتعاقبة”.

وأعرب عن قناعته التامة أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية”، مشيراً إلى أن “الحوار الاقتصادي والاجتماعي البنّاء بين الدولة وكافة أعضاء المجتمع المنتج هو من سمات المجتمعات الديمقراطية المصممة على النهوض والتقدم والازدهار. أمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة. إنها مرحلة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأضاف “في بعض الأحيان سيكون الوضع صعباً لاتخاذ القرارات المناسبة، ولكن أمامنا مستقبل أفضل”.

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