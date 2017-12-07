الجيش الروسي: سوريا “تحررت بالكامل” من داعش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الجيش الروسي “أنجز” المهمة في سوريا، وأن هذا البلد “تحرر بالكامل” من مسلحي تنظيم داعش المتشدد.

وأفاد الضابط الكبير، سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحفي، بأن “مهمة الجيش الروسي القاضية بهزم تنظيم داعش الإرهابي المسلح أنجزت”، وأن “الأراضي السورية تحررت بالكامل” من التنظيم الإرهابي.

وظهر الجنرال كولونيل رودسكوي المسؤول عن إدارة العمليات الرئيسية، في لقطات على تلفزيون روسيا 24، وهو يقول: “كانت المرحلة الأخيرة من دحر الإرهابيين مصحوبة بنشر غير مسبوق لسلاح الجو الروسي”.

وأضاف أن القوات الروسية المنتشرة في سوريا الآن تركز على الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار واستئناف مظاهر العيش في سلام.

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