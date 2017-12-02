الجبير: أي تغيير في وضع «القدس» سيؤجج العالم العربي كله

حذّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن أي تغيير في وضع مدينة “القدس الشرقية” الفلسطينية سيؤجج العالم العربي كله.

وقال الجبير خلال النسخة الثالثة لمؤتمر “حوارات متوسطية” الذي ينتهي اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، إنه “لا يمكن تصور حل للنزاع دون إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب”.

وشدد على أن مسائل القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضات يجب أن يكون لها حلول، مضيفًا “ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية.. الصراع ينعكس على كل دول العالم”.

وأضاف أن السعودية “تشجع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على اتخاذ خطوات لازمة (لم يوضحها) من أجل التوصل إلى اتفاق”، مؤكدًا على أن مبادرة السلام العربية تدعو إلى تسوية ضمن هذه الخطوط العريضة، مقابل سلام بين “إسرائيل” والدول العربية.

وأوضح الوزير السعودي أنه في قمة مكة “الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2005” أيضًا تم تبني هذه الخطة، وفتح المجال أمام السلام بين “إسرائيل” وأكثر من 50 دولة إسلامية.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إنه من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لـ “إسرائيل” في كلمة يوم الأربعاء المقبل، فيما اعتبرت قيادات في السلطة الخطوة تدميرًا لعملية السلام.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر مرتبط فقط بالتوقيت.

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