التحالف العربي يقصف صعدة وصنعاء بعد اعتراض صاروخ استهدف الرياض

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في معقلهم الرئيسي في صعدة ومواقع أخرى في صنعاء، الثلاثاء، بعد وقت قصير من اعتراض قوات الدفاع السعودي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقصفت المقاتلات مواقع للحوثيين في صعدة إلى الشمال من صنعاء، ومواقع لهم في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، حسب ما قالت مصادر ميدانية لـ”سكاي نيوز عربية”.

كما شنت طائرات التحالف عدة غارات استهدفت مواقع وآليات لمليشيات الحوثي في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، مما أدى إلى تدمير آليات عسكرية تقل أسلحة وعتاد للمليشيات في حمة المخنق ببلاد أهل الجوف في مديرية القريشية.

وأسفرت غارات على موقع المطراش بالقرب من جبل نوفان عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، كما دمرت غدد من الآليات العسكرية، وفق المصادر المحلية المبدانية.

ويأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلان التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا جنوبي العاصمة الرياض.

وقال مركز التواصل الدولي في وزارة الإعلام السعودية في حسابه في تويتر “قوات التحالف (العسكري في اليمن) تؤكد اعتراض صاروخ ايراني-حوثي كان يستهدف جنوب الرياض، ولا بلاغات عن وقوع إصابات حتى الآن”.

وفي بداية نوفمبر الماضي اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، في ظل تزويد إيران للميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.

واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق داخل الأراضي اليمنية.

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