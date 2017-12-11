البرلمان العربي يدعو لقمة عربية طارئة حول القدس

دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة ، لبحث خطة تحرك لمواجهة القرار الامريكي حول القدس، مشددا على ضرورة تجنيد كافة الطاقات من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها القدس واحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك والعمل علي تجاوز الخلافات العربية، و الدعوة لوضع خطه عربية فاعلة علي كافة المستويات من خلال جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمان العربي.

و شدد البرلمان العربي في قراره الصادر في ختام أعمال جلسته الطارئة التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على الرفض التام والادانة الشديدة لقرار الادارة الامريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي مدينه القدس المحتلة

وحمل الولايات المتحدة الامريكية مسؤلية تبعات القرار وما ستؤل اليه الاوضاع علي المستوي الاقليمي والدولي، وأعاد التأكيد علي الموقف الثابت للبرلمان العربي بحق دولة فلسطين المطلق في السيادة علي كامل الاراضي الفلسطينية المحالة عام 1967

وطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن والجمعية العامة لامم المتحدة الاضطلاع بمسؤلياته تجاه ابطال القرار واتخاذ كافة الاجراءات لرفض سياسة الامر الواقع والالتزام بالقرارات الاممية والاجناع الدولي بشان الوضعية القانونية لمدينة القدس والزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الامن

كما طالب الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام بعد ان اصبحت الولايات المتحدة الامريكية وسيطا غير نزيه وغير مقبول في تحقيق السلام الدائم ، وطالب اليونسكو بالتصدي للقرار الامريكي، مشيدا بالموقف التاريخي للدول في كافة انحاء العالم

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