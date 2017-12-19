الامم المتحدة تصوت بالأغلبية على «حق تقرير المصير» للشعب الفلسطيني

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل على القرار.

وأفادت مصادر صحفية، أن 176 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير المصير مقابل أمريكا و إسرائيل.

ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ووفقا للقرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد.

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