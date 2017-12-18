الاحتلال يغلق مداخل حي جبل الزيتون ويواصل تصعيده تجاة المقدسيين

أعلنت قوات الاحتلال، بعد عصر الاثنين، إغلاق حي جبل الزيتون/الطور، المُطل على القدس القديمة، وأعاقت حركة دخول وخروج المواطنين منه وإليه، بزعم أن حافلة تابعة للمستوطنين تعرضت للرشق بالحجارة أثناء مرورها من الحي.

وتواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها التصعيدية، تجاه أهلنا في القدس بعد القرار الأمريكي الجائر باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والتي أتبعتها موجه رفض دولية كبيرة.

وكانت سلطات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة حديثة في محيط باب العمود، في القدس المحتلة، لتضاف إلى عشرات الكاميرات التي نصبتها أجهزة أمن الاحتلال وسط القدس المحتلة، خاصة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العمود وشارع نابلس، مروراً بشارع السلطان سليمان ووصولاً إلى باب الساهرة وشوارع صلاح الدين والرشيد والزهراء.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شوّهت الطابع التاريخي لمنطقة باب العمود من خلال سلسلة إجراءات قامت بها، ومنها نصب حاجز عسكري ثابت على البوابة، ونشر عناصر من وحداته الخاصة ومن حرس حدوده في المنطقة، فضلاً عن نصب الكاميرات بعد اقتلاع أشجارٍ معمرة في محيط باب العمود.

ويقيم المقدسيون فعاليات وطنية واسعة مناهضة للاحتلال بشكل يومي رفضا للقرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وبالمقابل يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بصورة يومية، وشهد اليوم اقتحام للمسجد من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما حولت شرطة الاحتلال القدس الأمنية لثكنة عسكرية وأعلنت حالة تأهب قصوى.

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