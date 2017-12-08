الأردنيون ينتفضون ضد “وعد ترامب”

انتفض عشرات الآلاف من الأردنيين بعد صلاة الجمعة للتنديد بـ”وعد” الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي المسجد الحسيني وسط عمان انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة للتنديد بالقرار.

وأشارت تقديرات أمنية إلى أن أكثر من 20 ألف أردني شاركوا في هذه المسيرة.

وطالب المشاركون في المسيرة العالمين العربي والإسلامي التوحد في مواجهة هذا الوعد.

وأكدوا أن القدس عربية وستبقى عاصمة لفلسطين الأبدية وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لاستعادتها وكامل الأرض العربية.

وشارك في المسيرة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وأعضاء في المجلس.

وفي الكرك، نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية فعاليات احتجاجية للتعبير عن رفضها للقرار الاميركي باعتبار القدس عاصمة للدولة الصهيونية، والتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان.

وعبر المشاركون في مسيرتين بمدينة الكرك ومدينة المزار الجنوبي عن رفضهم للقرار الاميركي، معتبرين ان القدس وكل فلسطين ستبقى عربية والى الابد رغما من قوة الاحتلال الغاشم .

فقد جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة الكرك للتعبير عن الغضب بمواجهة القرار الذي اعلنه الرئيس الامريكي ترامب .

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الأردنية والفلسطينية واليافطات التي كتب عليها شعارات الشجب والاستنكار والتنديد بالقرار الامريكي والتأكيد على عروبة القدس وكونها عاصمة الدولة الفلسطينية .

وطالب المشاركون تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني والمساعدات بشتى أنواعها لتقوية صمود المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة .

واكد المتحدثون في المسيرة على ان القرار الاميركي لا يعني شيء للشعوب العربية التي ترفض الوجود الصهيوني اصلا على ارض فلسطين فكيف بها تقبل القرار الذي يعتبر القدس عاصمة لهذه الدولة الصهيونية.

مشيرين الى ان مدينة القدس المحتلة كانت وستبقى عربية والى الابد رغما من قوة الاحتلال وكل القرارات الصهيونية والاميركية.

وطالب المتحدثون بالمسيرة الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية واعلان المقاطقة للكيان الصهيوني كما كانت سابقا.

معلنين وقوفهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الامريكي الجديد.

وفي مدينة المزار الجنوبي نظمت اللجان الشعبية العربية مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة اضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي احتجاجا على القرار الامريكي الذي يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني .

وقال ممثل اللجان الشعبية العربية بالكرك المحامي رضوان النوايسه إن مواكب الشهداء التي اضاءت درب النضال الوطني الفلسطيني وطريق نهوض الامة نحو المستقبل ودفاعا عن الارض والوطن ليست رخيصة لتتنازل عن القدس العربية بقرار تافه من رئيس احمق ، مشيرا إلى أن العدوان الاميركي والصهيوني لا يمكن السكوت عنه لانه يمس كرامة الامة .

واكد أن الولايات المتحدة الاميركية والانظمة العربية شريك اساسي في العدوان على فلسطين .مشددا على اهمية الاستمرار بالتعبير عن رفض الشعوب العربية للقرار الامريكي .

كما اصدر تجمع لجان المرأة بالكرك بيانا استنكر فيه القرار الاميركي.

واشار الى ان التجمع يستنكر القرار المخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ويجب على الادارة الاميركية التراجع عنه لما له من تبعات وتاثيرات لا تحمد عقباها على مسيرة السلام في الشرق الاوسط، والتزام الولايات المتحدة الامريكية بقرار الامم المتحدة فيما يخص القدس.

وأكد التجمع وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الشرعية والقانونية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الاجراءات التي يقوم بها في رفض والغاء القرار الامريكي الذي يقوض عملية السلام ويشكل عائق في اقامة الدولة الفلسطينية على ترابها وعاصمتها القدس .

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