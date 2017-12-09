ارتفاع عدد شهداء النيران الإسرائيلية في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن شخصين استشهدا في قصف إسرائيلي، على القطاع، فجر السبت، مما يرفع عدد الشهداء منذ الجمعة إلى أربعة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن الشهيدين يبلغان من العمر 28 و30 عاما، وينحدران من حي الدرج في غزة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت عدة مواقع في جباليا وخان يونس وشمال غرب مدينة غزة.

وكان جنود إسرائيليون قتلوا فلسطينيا بالرصاص قرب حدود قطاع غزة، قبل أن يفارق الحياة شخص آخر متأثرا بجراحه.

في غضون ذلك، أصيب 1114 فلسطينيا، خلال اليومين الماضيين، وتم علاج 954 منهم في الميدان، فيما نقلت 160 إصابة إلى مستشفيات الضفة وغزة والقدس.

وعقب إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، مساء الأربعاء، اندلعت احتجاجات في دول عدة وبلغت ذروتها، يوم الجمعة، في الأراضي الفلسطينية.

ونددت جميع القوى الدولية بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالقرار الأميركي واعتبرته أحادي الجانب ولا يمكن القبول به.

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