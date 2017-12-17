إيران تهاجم ماكرون لانتقاده تدخلاتها في الشرق الأوسط

هاجمت إيران، الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب “موقفه المتشدد تجاه طهران”، وقالت إن باريس ستفقد مصداقيتها الدولية بسرعة إذا “اتبعت بشكل أعمى خطى” الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتصاعدت التوترات بين إيران وفرنسا في الأشهر الماضية، بعد أن قال ماكرون إنه يتعين على طهران الكف عن نشاطاتها المزعزة للاستقرار في دول عدة بالشرق الأوسط.

واختلف ماكرون مع ترامب بشأن الملف الإيراني، إذ أكد التزام بلاده باتفاق وقعته طهران في عام 2015 مع قوى عالمية وقلصت بموجبه برنامجها النووي المثير للجدل، مقابل رفع أغلب العقوبات المفروضة عليها.

لكنه في المقابل انتقد تجارب إيران على الصواريخ الباليستية ويريد طرح إمكانية فرض عقوبات جديدة عليها بسبب برنامجها الصاروخي.

وقال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري مرشد النظام الإيراني علي خامنئي قوله “لكي تحافظ فرنسا على مصداقيتها الدولية، يتعين عليها ألا تتبع بشكل أعمى خطى الأميركيين.. الرئيس الفرنسي يتصرف الآن وكأنه كلب ترامب المدلل”، وفق ما نقلت “رويترز” عن وكالة أنباء إيرانية.

ويأتي هذا الاتهام بعد أيام من كشف واشنطن عن أدلة تثبت أن الصاروخ الذي أطلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية على الرياض في نوفمبر الماضي إيراني الصنع.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن واشنطن لن تسمح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياسته.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط