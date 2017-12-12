إنتقال فرع تلاع العلي لشركة gig – الأردن من منطقة تلاع العلي إلى شارع مكة

سما الاردن – انطلاقاً من حرص الشركة على تطوير وتجديد كافة أعمالها وانتشارها وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء بأفضل المعايير وأعلى جودة، نوَد إعلامكم بأنه سيتم نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة تلاع العلي إلى منطقة أم أذينة شارع مكة المكرمة بجانب فرع البنك الأردني الكويتي مجمع الثوابت 1, وعليه يسرنا إستقبالكم بفرعنا الجديد يوم الأحد الموافق 17/12/2017.

وتأتي هذه الخطوة من أجل توفير ميزات إضافية من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء،حيث يتميز المبنى الجديد بتقديم تسهيلات للعملاء الكرام من خلال توفير مساحه اكبر لإستيعاب عدد اكثر من الموظفين وقاعة إنتظار لخدمة عدد أكبر من العملاء, بالإضافة إلى وجود أماكن اصطفاف مجانية للعملاء .

كما نوجه عناية عملائنا الكرام إلا انه تم تغيير أرقام الهواتف الخاصه بالفرع الجديد حيث يمكنكم التواصل مع فرع شركة gig – الأردن الكائن بشارع مكة على الرقم 5544399 – فاكس رقم 5544398

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