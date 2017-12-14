إغلاقات جزئية لعدد من شوارع عمان

تنفذ أمانة عمان اعتبارا من بعد منتصف ليلة الجمعة أعمال صيانة وتعبيد وتمديد خطوط تصريف مياه أمطار تتطلب إغلاقات كلية وجزئية على شوارع رئيسية بالتنسيق مع دائرة السير المركزية وفقا لمدير الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفاعوري.

وتشمل الأعمال تعبيد على شارع الملك عبدالله الثاني من دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن، وتركيب جسر مشاة على شارع الجسور العشرة ما قبل إشارة الدفاع المدني، وعمل صيانة لنفق مجمع جبر.

كما تشمل أعمال تمديد خطوط تصريف مياه أمطار على شارع المدينة المنورة وتحديدا على اللوب الواصل من شارع المدينة المنورة باتجاه إشارة الكالوتي/ شارع أحمد سليمان النجداوي.

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