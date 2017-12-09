قرر مجلس التعليم العالي السبت، إعفاء رؤساء 3 جامعات رسمية من مناصبهم وهم رؤساء جامعات اليرموك والحسين بن طلال والعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ اليوم .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي للنظر في توصيات اللجنة التي شكلها المجلس قبل نحو شهرين لدراسة تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات .

وقال بيان صدر عن المجلس عقب جلسته “اطلع المجلس على تقرير وتوصيات اللجنة المشكّلة بموجب قراره رقم (454) المكلفة بالاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس والمستندة في عملها إلى تقارير مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 (قطاع التعليم العالي الهدف الاستراتيجي الثالث لتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتقييم رؤساء الجامعات سنوياً)، والذي تم تزويد أعضاء المجلس به في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 12/10/2017، وذلك لتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإضافة أي مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقرير باعتبارها خارجة عن المهام التي كلفت بها من المجلس ويشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والاجابات على أسئلة مجلس النواب وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ” اعفاء الرؤساء الثلاثة من مناصبهم .

وشمل القرار اعفاء الدكتور علي القيسي رئيس جامعة الحسين بن طلال، والدكتور رفعت الفاعوري رئيس جامعة اليرموك و الدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية من مناصبهم اعتباراً من تاريخ 10/12/2017، استناداً الى البند (2) من نص المادة (12/د) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة (2009) وتعديلاته والمتضمن “تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية: ….. 2. إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعات الرسمية، وبناءً على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعات الخاصة.”.

الى ذلك قرر المجلس الطلب من رؤساء جامعات الاردنية ومؤتة والهاشمية وال البيت والبلقاء التطبيقية ضرورة إيلاء الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم (454) العناية الكاملة لمراعاتها والاستفادة منها مستقبلاً:

كما قرر المجلس وفي ضوء صدور قراره باعفاء رؤساء الجامعات تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام غرايبة وعضوية كل من: الدكتور خالد الأصفر. الدكتورة ليلى ابو حسان.الدكتور راتب العوران الدكتور محمد الخلايلة تكون مهمتها وضع شروط التقدم لشاغر رئاسة الجامعات التالية: (جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، جامعة الحسين بن طلال)، على أن يتم عرضها على مجلس التعليم العالي في جلسته القادمة لمناقشتها وإقرارها.

الى ذلك خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مجالس أمناء الجامعات التي شملها التغيير لانتداب أحد نواب الرئيس لتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس أصيل.

وكان مجلس التعليم العالي شكل قبل نحو شهرين لجنة من اعضائه برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور امين مشاقبة وعضوية كل من الدكتور راتب العوران، الدكتور خالد الاصفر، تكون مهمتها الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المقدم للمجلس وتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في هذا التقرير وأية مادة معززه بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقارير باعتبارها خارجة عن اطار المهام التي كلفت بها من المجلس .

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