إطلاق 3 صواريخ من غزة تجاه مستوطنات جنوب إسرائيل

أطلق مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة، مساء السبت، ثلاث قذائف صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيلية، في أحدث تطور نتيجة الأزمة التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية بعد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسقطت الصواريخ على مستوطنات تقع في جنوب إسرائيل.

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة مدفعية على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات.

وكان مقاتلون فلسطينيون قد أطلقوا الجمعة صواريخ سقط بعضها في مستوطنة سيدروت المتاخمة لحدود قطاع غزة، وردت إسرائيل سريعا بقصف أسفر عن سقوط شهيدين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

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