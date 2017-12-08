أكثر من 200 مصاب فلسطيني بمواجهات “جمعة الغضب”

شهدت مدن القدس ورام الله وبيت لحم والخليل وغزة، الجمعة، مسيرات احتجاجية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حسبما أفاد مراسلو “سكاي نيوز عربية”.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة أكثر من 217 شخصا في الضفة بما فيها القدس، و15 آخرين في قطاع غزة، بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وخرج المئات من الجوامع بعد صلاة الجمعة للتنديد بالقرار الأميركي، فيما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بعض المناطق.

وحسب مراسلة “سكاي نيوز”، اعتدت القوات الإسرائيلية اعتدت على عشرات المعتصمين أمام باب العامود في القدس.

وشهدت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، استنفارا للجيش الإسرائيلي منذ صباح الجمعة، حيث نصب الجنود خياما واعتلى العشرات منهم التلال.

ويطلق الجنود الإسرائيليون على فترات رصاصا مطاطيا على المحتجين، حسبما أفاد مراسلنا.

وفي الخليل أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، حسب مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وفي جنوبي مدينة نابلس، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها في حالة تأهب تحسبا لأي اضطرابات في المدن الفلسطينية، في الجمعة الأولى بعد الإعلان الأميركي.

وأعلن ترامب مؤخرا اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد نيته نقل العاصمة الأميركية من تل أبيب إليها، وأدى ذلك إلى موجة تنديد دولي، فيما تتأهب إسرائيل إلى اندلاع اضطرابات في كافة المدن الفلسطينية، بعد دعوت الفصائل.

والخميس أصيب ما لا يقل عن 31 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، كما وقعت احتجاجات في الأردن وتركيا وباكستان وتونس.

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