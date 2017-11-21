gig – الأردن ترعى مؤتمر “تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل”

سما الاردن – تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبتنظيم من قبل مؤسسة الياسمين قامت gig – الأردن برعاية مؤتمر تحديات النقل وتطلعات المستقبل المنعقد بتاريخ 18/11/2017.

تأتي رعاية الشركة لهذا المؤتمر نظراً للدور الرئيسي الذي يشكله قطاع النقل في الإقتصاد الوطني ولمدى أهميته في التنمية الإقتصادية والإجتماعية كونه الأكثر إستهلاكاً للطاقة مما يشكل أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة .

وقد ناقش المؤتمر العديد من المحاور أهمها أنماط النقل الذكية, النقل الجوي والموانئ الجوية, النقل المستدام ودوره في الحفاظ على البيئة والطاقة , حضر المؤتمر عدد من المختصين في مجالات النقل الجوي والبحري وأساتذة الجامعات في مجال النقل والمرور وغيرهم العديد من أصحاب القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.

قام بتمثيل الشركة كل من اسماعيل عطا الله – نائب مدير دائرة انتاج المركبات, وعبد الرحمن الشيخ – ضابط أول دائرة التأمين البحري.

ويأتي دعم ورعاية gig – الأردن للمؤتمر تأكيداً للنهج الذي تتبعه في تأدية دورها الإجتماعي من خلال دعم العديد من المبادرات والأنشطة الأجتماعية والإقتصادية.

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