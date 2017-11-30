30 آلية تشارك بإخماد حريق في الجامعة الأردنية

تعاملت كوادر الدفاع المدني في مديرية غرب عمان مع حريق شب في أخشاب تستعمل في بناء إحدى المباني قيد الإنشاء ضمن حرم الجامعة الأردنية فجر اليوم الأحد، حيث بلغت مساحة الحريق (1000)م2، علماً أن المساحة الكلية للمبنى حوالي (8000)م2.

وشارك في إخماد الحريق الذي أشرف على عملية إخماده مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، ما يزيد على 30 آلية مختلفة من مديرية غرب عمان ومراكز دفاع مدني الجامعة وأبو نصير وصويلح ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط، إضافة إلى عدد من صهاريج المياه من أمانة عمان والجامعة الأردنية.

واستغرقت عمليات إخماد الحريق الذي لم ينتج عنه أي إصابات حوالي ساعتين، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

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