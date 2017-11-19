يوفنتوس يضيع 3 نقاط مهمة في الدوري

سقط يوفنتوس حامل اللقب 3-2، أمام مستضيفه سامبدوريا، الأحد ليخسر ثلاث نقاط مهمة لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر نابولي.

وأنزل هدف الفوز الذي سجله فيدريكو بيلوسو لصالح ساسولو في الدقيقة 94، والذي جاء بعد دقائق من اهدار فريقه ركلة جزاء،الهزيمة 13 على التوالي بفريق الذيل بنيفنتو.

وتأخر اليوفي 3-صفر أمام سامبدوريا قبل أن يجعل هدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلهما غونزالو هيغوين من ركلة جزاء وباولو ديبالا شكل النتيجة أفضل.

وتراجع يوفنتوس بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر الذي هزم ميلان 2-1 السبت.

وأهدى بنيفنتو التقدم لساسولو، إذ اعترض سيموني ميزيرولي تمريرة خاطئة للوراء ومرر إلى اليساندرو ماتري، ليسجل في الشباك الخاليةبعد 57 ثانية.

وفي مباراة لخصت موسم بنيفنتو أدرك صمويل أرمنتيروس التعادل بعد ثماني دقائق، لكن بعدها مباشرة طُرد غايتانو لتيتسيا لحصوله على الإنذار الثاني.

وصمد بنيفنتو حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح ساسولو، بسبب لمسة يد وسدد دومينيكو بيراردي في العارضة.

لكن بنيفنتو لم يتنفس الصعداء سوى للحظات ووضع بيلوسو الكرةبرأسه في الشباك من ركلة ركنية، مسجلا هدف الفوز في الهجمة التالية مباشرة.

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