واشنطن تعلن موقفا حازما تجاه ميانمار بشأن الروهينغا

وصفت الولايات المتحدة، الأربعاء، العملية العسكرية ضد سكان الروهينغا في ميانمار بأنها” تطهير عرقي”، وقالت إنها تدرس فرض عقوبات على مسؤولين في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في بيان، “بعد التحليل المتأني للوقائع المتاحة، يتضح أن الوضع في شمال ولاية راخين يمثل تطهيرا عرقيا ضد الروهينغا”، داعيا إلى “محاسبة المسؤولين عن هذه الفظاعات”

ويعد ذلك أول موقف حازم من واشنطن تجاه ما يحدث في ميانمار، بعد فترة من التزام التحفظ الدبلوماسي تجاه الحكومة المدعومة من الغرب برئاسة أونغ سان سوتشي.

وكان تيلرسون، الذي زار نيامار منتصف نوفمبر، دعا قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ إلى دعم الحكومة من أجل وقف العنف والسماح بعودة الروهينغا، الذين فروا من المنطقة بأمان.

وفر أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، وقصد معظمهم بنغلادش منذ ردت قوات الأمن على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا في 25 أغسطس بإطلاق حملة أمنية.

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