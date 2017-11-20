واشنطن تصنف كوريا الشمالية “دولة راعية للإرهاب”

أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، كوريا الشمالية مجددا في قائمتها السوداء “للدول الراعية للإرهاب”، بهدف زيادة الضغوط على برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بالإضافة إلى تهديدها العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية دعمت مرارا الإرهاب الدولي، بما في ذلك عمليات الاغتيال على أراض اجنبية”.

وكان تم حذف بيونغيانغ من القائمة عام 2008.

وتعتبر عودة كوريا الشمالية إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة رمزية إلى حد كبير.

وفرضت على بيونغيانغ عقوبات مشددة بسبب نشاطاتها النووية والصاروخية.

وهناك ثلاث دول أخرى على قائمة الدول الراعية للإرهاب: إيران والسودان وسوريا.

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