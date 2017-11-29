هندي يسرق 120 جهاز تلفزيون من الفنادق

أوقفت الشرطة الهندية رجلا سرق 120 جهاز تلفزيون من فنادق على مدى أربعة أشهر، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وكان فاسوديف ناناياه يحجز في فنادق رخيصة في ولايات عدة في جنوب الهند حاملا معه حقائب ضخمة لوضع أجهزة التلفزيون المسروقة فيها.

وفي حال كانت الحقيبة التي يحملها لا تتسع لجهاز التلفزيون في الغرفة، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 34 عاما كان يبحث في السوق المحلية عن حقيبة أكبر لتفي بالغرض وفق الشرطة.

ولم يشتبه عمال الفندق البتة بهذا الرجل إذ كان يلتزم بسلوك جيد جدا. وكان ناناياه يدفع مسبقا في مقابل ثمن قضاء ليال عدة في الفندق غير أنه كان يغادر قبل انتهاء المدة المدفوعة على ما أكد نائب قائد شرطة بانغالور شيتان سينغ راثور لوكالة فرانس برس.

وقال “لقد أوقفناه في وقت سابق هذا الشهر حينما كان يحاول بيع أجهزة تلفزيون لصاحب متجر بعدما عمد الأخير إلى إخطار الشرطة”.

وأشارت الشرطة إلى أنها استردت حوالي عشرين جهاز تلفزيون مسروق كما عثرت على نحو 24 حقيبة في ولايتي تاميل نادو وأندرا براديش استخدمها الرجل على الأرجح في سرقة نحو مئة جهاز تلفزيون خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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