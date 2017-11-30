هل يغادر تيلرسون الخارجية الأميركية قريبا؟

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الرئيس الأمركي دونالد ترامب سيستبدل وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن تيلرسون سيُستبدل بمدير الاستخبارات مايك بومبيو.

وكان الرئيس الأميركي ألمح في وقت سابق إلى احتمال تغيير وزير خارجيته قبل نهاية ولايته، مشيرا إلى أنه “غير راض” عن أداء وزارته.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، الخميس، هاجم ترامب الوزارة تحت قيادة تيلرسون، وقال إنه (الرئيس) وحده من يحدد السياسة الخارجية الأميركية.

وعندما سئل هل يخطط للإبقاء على تيلرسون لما تبقى له في فترته الرئاسية، قال “حسنا. سوف نرى. لا أعرف”.

وعادت الخلافات بين ترامب وتيلرسون إلى الظهور في الشهر الماضي وسط تقارير عن وصف تيلرسون للرئيس بأنه “أحمق” وأنه فكر في الاستقالة خلال الصيف”.

ووقعت خلافات أيضا بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشأن عدد من القضايا العالمية ومنها التوتر المتزايد بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

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