نصيحة طبية: هذا ما تفعله المكسرات بقلبك

أفادت دراسة أميركية أن من يتناولون بانتظام مزيجا من المكسرات يشمل الجوز واللوز والبندق والفول السوداني وغيرها قد تقل لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وفحص الباحثون التاريخ المرضي ونمط الحياة والعادات الغذائية لأكثر من 210 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وخلال متابعة استمرت أكثر من 20 عاما، أصيب 14136 شخصا بأمراض في القلب والأوعية الدموية بينهم 8390 أصيبوا بمشاكل في الشريان التاجي و5910 بجلطات.

ووجدت الدراسة أن من تناولوا 28 غراما من المكسرات 5 مرات على الأقل في الأسبوع تراجع احتمال إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 بالمئة وتراجع احتمال إصابتهم بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 20 بالمئة.

وقالت شيلبا بوباتيراغو، الباحثة في علم التغذية بكلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد: “تناول مجموعة متنوعة من المكسرات ولو لبضع مرات أسبوعيا مفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”، لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناول المكسرات وتجنب الأنواع المملحة.

وأضافت: “تحتوي المكسرات على سعرات حرارية عالية (…) يجب تناولها بكميات صغيرة واستبدالها بأطعمة أخرى بروتينية وليس إضافتها للنظام الغذائي”.

وسبق وأن ربط الباحثون بين تناول المكسرات وتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم لكن معظم الأبحاث، التي أجريت في هذا الصدد ركزت على تناول المكسرات بوجه عام دون تحديد أنواع بعينها ذات فوائد أكبر.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط