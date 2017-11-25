ميسي يفاجئ عشاق برشلونة بـ”خبر سار”

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، عن تمديد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لعقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2021، مع وضع بند جزائي بمبلغ 700 مليون يورو.

ووقع النجم الأرجنتيني على تمديد عقده حتى 2021، بعد أن تم التوصل إليه في يوليو مع متصدر الدوري الإسباني، وأدى عدم توقيع العقد في حينه إلى قلق أنصاره.

وذكر النادي الكتالوني في بيان: “وقع برشلونة واللاعب ليونيل ميسي هذا الصباح عقدا جديدا يمتد حتى 30 يونيو 2021. البند الجزائي حدد بمبلغ 700 مليون يورو”.

ومنذ انضمام اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما إلى النادي الكتالوني وعمره 13 عاما، ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري 8 مرات والتشامبينزليغ 4 مرات.

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