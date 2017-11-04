ميسي على أعتاب رقم قياسي.. ومدرب برشلونة يصفه بالاستثنائي

وصف مدرب نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، النجم ليونيل ميسي، بالـ”استثنائي”، وذلك في معرض تعليقه على خوض اللاعب الأرجنتيني السبت المباراة الـ 600 مع الفريق الكتالوني.

وسيصبح ميسي، الذي لم يعرف غير النادي الكتالوني في مسيرته، ثالث لاعب فقط في تاريخ برشلونة يبلغ عتبة 600 مباراة، بعد زميله السابق تشافي هرنانديز (767 مباراة) والحالي أندريس أنييستا (642).

وفي 599 مباراة خاضها منذ عام 2004، سجل اللاعب الفذ البالغ من العمر 30 عاما، 523 هدفا لناديه في مختلف المسابقات، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني مع 360 هدفا.

ومن المقرر أن تكون المباراة الـ 600 لميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، عندما يستضيف برشلونة متصدر الترتيب، إشبيلية في المرحلة الحادية عشرة، السبت.

وعشية المباراة، قال فالفيردي “600 مباراة مع النادي نفسه، مع كل الأهداف التي سجلها، كل التمريرات الحاسمة، كل الحيوية…”.

وأضاف “تنقصني الكلمات لوصف مسيرة ميسي. هذا (الانجاز) يظهر أهميته بالنسبة الى النادي. بلوغ 600 مباراة، هذا عدد هائل من المباريات! انه استثنائي، ككل ما يقوم به”.

وأردف مدرب برشلونة قائلا “ليس فقط أنه سيشارك للمرة 600، بل الطريقة التي خاض بها كل هذه المباريات”.

وسيكون ميسي في مباراة السبت أمام فرصة تعزيز صدارته لترتيب هدافي “الليغا” هذا الموسم (12 هدفا)، وهو الأداء الذي ساهم في تصدر برشلونة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا، وثماني نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد الثالث.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط