ميركل “مستعدة” للترشح حال إجراء انتخابات مبكرة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل عبر التلفزيون الرسمي استعدادها للترشح مجددا، في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، وذلك رغم فشلها الأحد في تشكيل حكومة.

ونقلت فرانس برس عن ميركل ردا على سؤال عن إمكان ترشحها في حال إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة “نعم”.

وأبدت ميركل “شكوكا كبيرة” في إمكان تشكيل حكومية أقلية وهو الخيار الثاني المتاح لها للبقاء في السلطة، وقالت إن تنظيم انتخابات مبكرة يشكل “خيارا أفضل”.

وشددت على أن ألمانيا “تحتاج إلى حكومة مستقرة لا تضطر إلى البحث عن غالبية عند كل قرار”.

ورفضت المستشارة فكرة الاستقالة أو التقاعد، وقالت “سيكون غربيا جدا.. أن أقول الآن أن ما قلته للناخبين والناخبات خلال حملة” انتخابات سبتمبر التشريعية “لم يعد صالحا في الوقت الراهن”.

وأضافت: “نعم، ساكون مرشحة مجددا” في حال إجراء انتخابات جديدة.

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