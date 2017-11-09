ممرض ألماني “قتل 100 مريض”

قال ممثلو ادعاء ألمان إنهم يعتقدون أن ممرضا مدانا بقتل شخصين قد يكون متورطا في إنهاء حياة أكثر من 100 مريض خلال عدة سنوات.

وذكرت الشرطة والادعاء في مدينة أولدنبورغ الخميس أنهم أكملوا إجراء اختبارات على مرضى لقوا حتفهم في الوقت الذي كان فيه نيلز هويجل يعمل ممرضا في مستشفيين محليين شمال غربي ألمانيا.

وأكدوا أنهم اكتشفوا 16 حالة أخرى يشتبه في أنهم من ضحايا الممرض، وفق “أسوشسيتد برس”.

وفي أواخر أغسطس الماضي، قالت الشرطة إنها توصلت إلى أن هويجل ربما قتل 84 مريضا آخر على الأقل خلال عمله، وأشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحليل السموم في 41 حالة وفاة.

وذكر الادعاء أنه يتوقع توجيه مزيد من الاتهامات ضد هويجل بحلول أوائل يناير 2018.

وأدين هويجل بإعطاء مرضى جرعة مفرطة من عقاقير القلب وعقاقير أخرى وذلك من أجل الشعور بالاستمتاع بشعور إنقاذهم بعد تدهور حالتهم.

وكانت محكمة ألمانية أصدرت في 2015 حكما بالسجن مدى الحياة على الممرض بعد إدانته بقتل مريضين.

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