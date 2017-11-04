مقتل 8 جنود إيرانيين بمواجهات في “كردستان إيران”

أعلنت وسائل إعلامية تابعة النظام الإيراني، الجمعة، مقتل ثمانية من حرس الحدود في مواجهات مع مجموعات مسلحة في إقليم أذربيجان في شمال غرب البلاد المتاخم للعراق وتركيا، والذي يطلق عليه الأكراد “كردستان إيران”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مساعد محافظ مقاطعة أذربيجان الغربية، علي رضا راد فر، قوله إنه “خلال اشتباكات وقعت عصر الجمعة بين عناصر من حرس الحدود الايرانيين مع المجموعات الارهابية في منطقة جالدران الحدودية، لحقت خسائر جسيمة بالإرهابيين…”.

وأدت المواجهات أيضا إلى مقتل “ثمانية عناصر من حرس الحدود”، وفق المصدر الذي لم يحدد هوية المجموعة المسلحة التي خاضت الاشتباكات في منطقة جالدران الواقعة في أقصى شمال غرب إيران والتي يسكنها آذريون من الأقلية الناطقة بالتركية، وأكراد.

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أربعة مسلحين في هذه المنطقة نفسها. وغالبا ما تخوض قوات الأمن الإيرانية مواجهات مع مسلحين ينتمون للأقليات المضطهدة على الحدود الغربية للبلاد مع تركيا والعراق.

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