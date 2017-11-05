مقتل 20 شخصا بإطلاق نار في كنيسة بتكساس

أفادت وسائل إعلام أميركية، بمقتل 20 شخصا على الاقل وجرح العديد من الأشخاص، في إطلاق نار داخل كنيسة بجنوب تكساس، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل مطلق النار.

وذكرت وسائل الإعلام أن مطلق دخل النار دخل الكنيسة قبل ظهر الأحد وأطلق النار، وأن طفلا يبلغ من العمر عامين بين الجرحى.

ونقلت رويترز عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس إن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار في سوذرلاند سبرينجس التي تقع على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي مدينة سان أنطونيو.

وفي وقت لاحق قال مسؤول بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية إن المسلح لقي حتفه.

وتواجدت مروحيتا إنقاذ في مكان الحادث إلى جانب العديد من سيارات الشرطة التي قامت بنقل الضحايا إلى المستشفيات.

وبثت قنوات تلفزة محلية مقطعا مصورا يظهر إطلاق نار والعديد من سيارات الشرطة عند الكنيسة وصورة لمروحية.

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