“معلمة” تجبر طلابها على ممارسة الجنس

تواجه معلمة في كولومبيا الحكم بالسجن، لإجبارها طلابها على ممارسة الجنس معها، مقابل منحهم علامات مرتفعة.

ووفقا لصيحفة “ميترو” فإن يوكاساتا البالغة من العمر 40 عاما، هددت طلابها بالرسوب في حال رفضهم ممارسة الجنس معها.

وتم كشفها والإبلاغ عنها بعدما قام أحد ضحاياها بإطلاع أهله بالحقيقة، وذلك بعدما اكتشفوا صوراً لها على هاتفه الجوال.

وأوضح الطالب لوالديه أنها ترسل لهم صورها الفاضحة عبر تطبيق “واتساب”، وذلك بعد تعرّضها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنها تعرض عليه وعلى زملائه الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و 17 عاماً المساعدة في دروسهم ثم ترسل لهم الصور وتعرض عليهم ممارسة الجنس مقابل العلامات المرتفعة.

وتواجه المعلمة اليوم حكماً بالسجن لـ 40 عاماً، وقام زوجها بطلب الطلاق.

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