مشروع قانون في الكنيست يلزم الفلسطينيين بدفع رسوم الالتماس للمحكمة مضاعفة ثلاث مرات

يعكف عدد من اعضاء لجنة الدستور في الكنيست لبلورة مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا من قبل الفلسطينيين الى ثلاثة اضعاف عن ما يقدمه الإسرائيليون.

ووفقا لصحيفة «هآرتس»، فإن هذا الاقتراح سيناقش يوم غد من قبل اللجنة للمصادقة على قيمة الرسوم في الدعاوى التمثيلية في المحاكم، وفي حال دعمت وزيرة القضاء، أيليت شاكيد، الاقتراح، وصادقت عليه اللجنة، فإن رفع الرسوم سيصاغ كأمر، ويصبح ساري المفعول بشكل فوري.

وينص القانون على «زيادة قيمة الرسوم على التماس إلى المحكمة العليا من قبل من ليس مواطنا في البلاد أو لصالح من ليس مواطنا، باستثناء الالتماسات بشأن الهجرة أو الحصول على مواطنة».

وادعى عضو الكنيست «يواف كيش» الذي بادر لطرح القانون أن :«ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة».

ولفت كيش إلى أن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.

وعلم أن كيش جمع تواقيع ستة من أعضاء الائتلاف من ذوي حق التصويت في اللجنة على الوثيقة التي تطالب برفع قيمة الرسوم.

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