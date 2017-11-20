مخالفة 594 محلاً للقهوة السائلة في عمان

وجهت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان من بداية العام الجاري وحتى أمس الأحد، 594 مخالفة لمحلات القهوة السائلة، وتنفيذ 225 إغلاق إداري وتحفظي.

وتركزت المخالفات على عدم إيصال القهوة السائلة على الشارع للمركبات لعدم الإعاقة المرورية والمحافظة على السلامة العامة، وعدم الإلتزام بالاشتراطات الصحية للحرف والصناعات.

وشددت دائرة الرقابة الصحية والمهنية من تكثيف الجولات على محلات بيع القهوة السائلة، وتوقيع المخالفين على تعهدات عدلية من قبل المحافظ للإلتزام وعدم السماح للإطفال دون السن القانوني بالعمل لديهم مع الإلتزام بالتراخيص الممنوحة لهم .

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