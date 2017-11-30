ماي ترد على ترامب: تركيزي منصب على محاربة التطرف

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الخميس، إن تركيزها منصب بالكامل على محاربة التطرف، وذلك في رد على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر يطالبها فيها بالتركيز على “الإرهاب الإسلامي الراديكالي المدمر”.

وأضاف المتحدث، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان تركيز ماي منصبا على محاربة التطرف: “نعم… الغالبية العظمى من المسلمين في هذا البلد ملتزمون بالقانون، ويبغضون التطرف بكل أشكاله”.

ونقلت رويترز عن المتحدث قوله: “كانت رئيسة الوزراء واضحة… في أنه يجب محاربة التطرف الإسلامي مباشرة أينما وُجد. نعمل بجد لتنفيذ ذلك في الداخل ودوليا… ومع شركائنا الأميركيين”.

وكان ترامب قد دعا ماي، الأربعاء، إلى التركيز على “الإرهاب الإسلامي الراديكالي” في بريطانيا، بعد أن انتقدت إعادة نشره تغريدات معادية للمسلمين.

يذكر أن ترامب أعاد، عبر حسابه في تويتر، نشر لقطات فيديو مناهضة للمسلمين كانت قيادية في جماعة بريطانية متطرفة أول من نشرها، وهو ما لقي إدانة من جانب بريطانيا وجماعات إسلامية أميركية وبعض أعضاء الكونغرس.

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