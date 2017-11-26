مارادونا يطالب بسجن ابنته

اتهم أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ابنتيه بسرقة 4.5 مليون دولار منه، وطالب بسجن إحداهما، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورفع مارادونا (57 عاما) دعوى قضائية ضد زوجته السابقة كلاوديا فيلافان وابنتيه دالما وجيانينا.

وقال نجم برشلونة السابق إن عائلته قامت بتحويل المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي، كما قاموا بشراء عقارات في الولايات المتحدة باستخدام تلك الأموال.

واتهم محامي مارادونا ابنته جيانينا بنقل الأموال بمساعدة ابنها إلى الأوروغواي، وقال إنها كانت هناك في شهر أغسطس الماضي. وأضاف في ضوء ذلك لا يوجد حل سوى احتجاز جيانينا.

وردا على ذلك قالت جيانينا عبر تويتر: ” هم يعرفون أين أعيش، يمكنهم القدوم متى ما أرادوا.”

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