كوريا الشمالية على طاولة بوتن وترامب

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، إن موسكو لم تدعم أبدا فرض حظر كامل على كوريا الشمالية كما تسعى الولايات المتحدة.

وأضاف ريابكوف وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية أن محاولات الولايات المتحدة لحل كل المشاكل عن طريق فرض عقوبات تثير القلق بشدة، مشددا على أنه ستجري مناقشة أزمة كوريا الشمالية خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

لكن المسؤول الروسي قال إن موعد الاجتماع لم يتحدد بعد، لكن من المرجح جدا أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة “أبك”.

وكان مسؤولون روس قالوا إن بوتن وترامب ربما يلتقيان خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في فيتنام هذا الأسبوع.

ومنذ أن ارتفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة الكورية، اتخذت موسكو موقفا معارضا لسياسة واشنطن التي سارعت للضغط لفرض عقوبات مشددة على بيونغ يانغ.

واتهم ترامب روسيا بأنه تعرقل جهود بلاده الرامية لتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية خلافا للصين التي تبذل جهودا.

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن الأعمال التي تقوم بها روسيا في كوريا الشمالية، لكن موسكو اتخذت موقفا معارضا إزاء العقوبات الأميركية على الدولة الشيوعية المنعزلة واعتبرتها “غير مفيدة”.

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