كوريا الشمالية تحذر.. المدمرات الأميركية تثير تهديدا نوويا

قالت كوريا الشمالية إن نشر الولايات المتحدة غير المسبوق لثلاث من مجموعات حاملات الطائرات الأميركية “متخذة وضعية الهجوم” حول شبه الجزيرة الكوري يجعل من المستحيل التنبؤ بموعد اندلاع حرب نووية.

وقال السفير جا سونغ نام مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن التدريبات العسكرية المشتركة تخلق “أسوأ موقف على الإطلاق حول الجزيرة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعادت تنشيط دوريات قاذفات استراتيجية من طراز بي- 52 ذات القدرات النووية “التي كانت متواجدة إبان الحرب الباردة” على مدار الساعة.

وقال جا ” مناورات وابتزازات الحرب النووية واسعة النطاق والابتزازات التي تمارسها الولايات المتحدة منذ عام كامل بدون توقف.. تدفع المرء لاستنتاج أن الخيار الذي اتخذناه كان هو الخيار الصحيح وأنه ينبغي علينا المواصلة للنهاية”.

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