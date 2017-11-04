كاتب إسرائيلي: نتنياهو “كاذب”.. وعلاقتنا مع العرب معقدة للغاية

أكد الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، اليوم السبت، إن منظومة العلاقات بين الدول العربية و”إسرائيل” معقدة للغاية وليست بسيطة مثلما يحاول أن يقدمها رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو.

وقال ميلمان، في مقال له بصحيفة “معاريف” العبرية: “نتنياهو يكذب بشأن علاقتنا مع الدول العربية، ويحاول تصدير صورة للجمهور الإسرائيلي مفادها أن العلاقة بين إسرائيل والعرب في أفضل حالاتها، وأن هناك تنسيق يجري في السر بين الجانبين، وهو يهدف بذلك إلى تحسين صورته لدى المواطن الإسرائيلي، والإيحاء له بأن الوضع السياسي الإسرائيلي على المستوى العالمي جيد وفي تحسن مستمر”.

وأضاف الكاتب أن اليمين الإسرائيلي كله تقريبا يتبنى وجهة نظر نتنياهو وذلك حتى يقنع المواطن أنه لا حاجة للدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني للتوصل إلى اتفاق سلام، فالدول العربية تتعامل وتتقارب مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، بل أن اليمين الإسرائيلي وعلى رٍأسه نتنياهو ويعالون وغيرهم يرون أنه لا ضير من ضم أجزاء من الضفة الغربية كل فترة طالما أن الأمور تسير على ما يرام.

وفيما يتعلق بالتقارب العربي – الإسرائيلي، تطرق ميلمان إلى لقاء جمع رئيس المخابرات السعودي السابق، تركي الفيصل، مع نظيره الإسرائيلي، حيث قال الفيصل إن مكافحة توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة هدف مشترك للسعودية وإسرائيل، فلماذا لا تتقدم تل أبيب في مسار المفاوضات وحل القضية الفلسطينية من أجل العمل سويا ضد الملف الإيراني، مشددا على أنه لا تقارب ولا تحالف سعودي – إسرائيلي ما لم يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وعلق الكاتب الإسرائيلي على تصريحات الفيصل بالقول إن الحديث عن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل يظل مادة للاستهلاك الإعلامي، لكل احتمالية الوصول إلى تعاون حقيقي بدون حل القضية الفلسطينية تساوي صفر.

وفي وقت لاحق اليوم، زعم نتنياهو خلال كلمة له أمام مركز أبحاث في لندن، أن العرب “يلتفون حولنا بشكل لم أكن أتوقعه في حياتي”، مؤكدًا أن “إسرائيل” تبذل جهودا كبيرة لتشكيل تحالف مع دول سنية (لم يسمها) ضد إيران.

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