قيادة الاحتلال تتجه للعفو عن الجندي قاتل الشهيد الشريف

انضم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى الأصوات الإسرائيلية المنادية بالعفو عن الجندي القاتل أليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عندما كان مصابًا في الخليل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن ليبرمان بعث رسالة إلى رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، طالبه فيها بمنح العفو للجندي القاتل “أزاريا”.

وناشد ليبرمان رئيس دولة الاحتلال بمنح العفو للجندي أزاريا، وقال في رسالته: “يجب أن نضع حدا للقضية التي هزت المجتمع الإسرائيلي وأن تتصرف في هذا الوقت مع الجندي بطريقة رحمة”.

من جهته، عقب ديوان الرئيس الإسرائيلي على طلب ليبرمان بالقول: “لقد تلقى الرئيس الطلبات ذت الصلة لمواصلة النظر في طلب العفو من قبل الجندي أليئور أزاريا. وسيدرس جميع الطلبات المقدمة إليه، جنبا إلى جنب مع جميع المواد الموجودة في الملف”.

وتأتي هذه الطلبات بعد تخفيف مدة محكومية الجندي القاتل بقرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وسبق أن دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من الوزراء، لمنح العفو عن الجندي القاتل بعد أن ردت المحكمة العسكرية الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنه، حيث شكك القضاة في رواية الجندي القاتل وادعائه، ورفضوا قبول الدوافع التي بررها لإطلاق النار على الشاب الفلسطيني، وأكدوا بأنه لم يكن هناك أي مبرر يدعو لإطلاق النار، ولم يكن الجندي بدائرة الخطر، وأقدم على إطلاق النار على الشريف لدوافع انتقامية.

يذكر ان الجندي قاتل الشهيد الشريف أدين بالقتل غير المتعمد والسجن لمدة 18 شهرا، بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنه.

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