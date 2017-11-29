قتلى وجرحى في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح

قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، في محيط جامع الصالح بالعاصمة اليمنية صنعاء بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميلشيات الحوثي.

وحرق أنصار صالح مركبة عسكرية للحوثيين في مواجهات في الحي السياسي بصنعاء.

وامتدت الاشتباكات إلى الحي السياسي وشارع بغداد، حيث حاولت الميليشيات اقتحام منزل القائد العسكري في قوات صالح.

من جهتها، قالت ميليشيات الحوثي إنها أسرت عددا من العسكريين الموالين لعلي عبدالله صالح داخل جامع الصالح.

وتسببت الاشتباكات في قطع عدة شوارع وسط صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين حليفي الانقلاب على إثر محاولة الحوثيين التمركز في جامع الصالح، الذي يقولون إن صالح يقوم بتخزين أسلحة في أنفاق أسفل المسجد.

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