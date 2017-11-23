قبرص تطرد 34 اسرائيليا

طردت السلطات القبرصية 34 إسرائيليا، اليوم الخميس، ومنعتهم من التوجه إلى الجزء الشمالي من قبرص، بعد أن حطت طائرتهم في مطار لارنكا.

وقالت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال إن السلطات القبرصية منعت الإسرائيليين من التوجه للجزء الشمالي من قبرص دون أن تبدي الأسباب.

واعتقلت الشرطة المحلية في مطار لارنكا اثنين من الإسرائيليين بسبب إثارتهم أعمال شغب احتجاجا على قرار المنع.

وعاد غالبية المسافرين مساء اليوم إلى دولة الاحتلال، بينما ينتظر الباقون ترتيب عودتهم في وقت لاحق.

واشارت المصادر العبرية إلى أن هذه المرة الثانية التي يمنع خلالها إسرائيليون من دخول الجزء الشمالي من شبه جزيرة قبرص، وسبق أن طرد 30 إسرائيليا ومنعوا من الدخول إلى الجزء الشمالي من قبرص.

واختار 60% من الاسرائيليين قضاء إجازة الصيف الماضي في قبرص الشمالية، وبعد تدخل وزارة الخارجة الإسرائيلية قررت السلطات القبرصية غض الطرف عن دخول الإسرائيليين، لكن منذ الأمس قررت الاخيرة العودة عن قرارها وبدأت بمنع الإسرائيليين من التوجه للجزء الشمالي من قبرص.

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