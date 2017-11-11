في إنجاز رياضي تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا

استطاع منتخبا المغرب وتونس من إكمال إنجاز عربي كروي غير مسبوق، بالتأهل لنهائيات كأس العالم، ورفع عدد الفرق العربية المتأهلة إلى 4، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية.

وحسمت تونس تأهلها بالتعادل السلبي أمام جارتها ليبيا في رادس، وهي نقطة كانت كافية لتأهل نسور قرطاج إلى النهائيات.

أما المغرب، فقدم مباراة تاريخية استطاع فيها سحق أفيال كوت ديفوار في أبيدجان، بتحقيق انتصار بنتيجة 2-0، ليقطع تذكرته للمونديال الذي غاب عنه 20 عاما.

وسجل للمغرب المدافعين نبيل ضرار (الدقيقة 25) ومهدي بن عطية (الدقيقة 30).

وبتأهل تونس والمغرب، ارتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم إلى 4، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المشاركات العربية في المونديال.

وسبق للمنتخبين المصري والسعودي حجز مقعديهما في الحدث الأهم في العالم، وسينضم إليهما المغرب وتونس، ليكونوا مربعا عربيا ذهبيا في المونديال القادم.

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