فوائد صحية كثيرة للزيتون.. اكتشفوها!

لا تحتوي حبوب الزّيتون على الكوليسترول، بل تحتوي على كمية من الدّهون الأحادية غير المشبعة التي تساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار “LDL” في الجسم، من خلال رفع مستوى الكوليسترول الجيد المفيد “HDL”. موقع “صحتي” يكشف أهمية الزيتون في النظام الغذائي السليم، وفوائده الصحية العديدة.

الزيتون قيمة غذائية ودواء شافٍ

المعروف أنّ الزيتون هو من الأطعمة المفيدة لصحة القلب والشرايين، ويحمي من الإصابة بالسرطان بفضل العناصر المضادة للأكسدة التي يحتويها. هذا النوع من الأطعمة عُرف منذ قرون طويلة بفوائده العديدة، كما أنه من المأكولات المفضلة بشكل خاص لدى الشعوب التي تسكن ساحل منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، حيث يساهم تواجد زيت الزيتون والسمك إلى تقليل نسبة الوفيات بسبب مشاكل القلب بمعدل 37% مقارنة مع شعوب أوروبا الذين يعتمدون في غذائهم على الكثير من اللحوم والزبدة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسات الحديثة أنّ العناصر التي يتم استخراجها من أوراق الزيتون يمكنها أن تساهم في الوقاية من سرطان الثدي عند النساء والبروستات عند الرجال، كما أظهرت إحدى الدراسات التي أعدتها جامعة كولومبيا أن دواءً مصنوعاً من الزيتون مع بعض الأعشاب الطبيعية الطبية بإمكانه أن يقلص عدد الخلايا السرطانية في البروستات بمعدل يصل إلى 80%.

الفوائد الصحية للزيتون

– يحتوي الزيتون على كمية من الألياف توازي الكمية الموجودة في أكثر أنواع الخضار والفاكهة.

– يساعد على ضبط معدّل ضغط الدم.

– عنده القدرة على حماية الدم من التخثّر وبالتالي يساعد على وقاية الجسم من الجلطات الدموية.

– يساهم الزيتون في السيطرة على أعراض الأمراض الإنتكاسية مثل الزهايمر.

– يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم كونه مصدر مهم للحديد.

– يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين E، ويساعد بالتالي على رفع مستوى الخصوبة.

– يساعد على تحسين الذاكرة.

– يحتوي على حمض الأوليك الذي يعمل على حماية القلب من جهة، كما ويقلل ظهور التجاعيد على البشرة.

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