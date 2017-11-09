فلسطين تفوز بمقعد مقرر اللجنة الثقافية باليونسكو

فازت دولة فلسطين ممثلة بالسفير المناوب منير أنسطاس، بمقعد مقرر لجنة الثقافة التابعة للمؤتمر العام لمنظمة “اليونسكو” اليوم الخميس، في دورتها الحالية، فيما آلت الرئاسة إلى إيطاليا وعضوية ممثلي فنزويلا وألبانيا والفلبين وزامبيا.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعاتها بإجماع أعضائها ودون الحاجة لتصويت، قراراً يتعلق بصون التراث الثقافي في مدينة القدس القديمة.

وطالب القرار بإرسال بعثة الرصد التفاعلي المكونة من مركز التراث العالمي والمركز الدولية لدراسة وحماية الممتلكات الثقافية وترميمها، والمجلس الدولي للآثار والمواقع إلى مدينة القدس القديمة وفقاً لما تنص عليه المبادئ التوجيهية من أجل تقييم التقدم الحاصل في تنفيذ خطة العمل المقررة وإسداء المشورة في هذا الصدد، والتعاون والتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الآليات وأساليب العمل التنفيذية والمالية الملائمة من أجل تعزيز التعاون التقني مع جميع الأطراف المعنية.

كما أعرب أعضاء لجنة الثقافة في نص القرار عن قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة والمتعلقة بالتراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.

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