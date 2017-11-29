فرنسا: لا سلام بدون حل الدولتين

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، التزامها التام بحل الدولتين من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 70 عاما على صدور القرار رقم 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنى خطة لتقسيم فلسطين، أن فرنسا تواصل العمل من أجل تحقيق حل الدولتين لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان وفق حدود معترف بها دوليا، داعية جميع الاطراف المعنية إلى الالتزام بشروط السلام بشكل حاسم لتحقيق سلام دائم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 29 نوفمبر 1947 القرار رقم 181، الذي تبنى خطة لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها.

وأصدرت الجمعية العامة اعلانا في عام 1979 يقضي باعتبار الـ29 من نوفمبر من كل عام (يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني) لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.

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