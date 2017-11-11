عملية دهم للجيش اللبناني على خلفية “السعودي المختطف”

نفذت وحدات من الجيش اللبناني عملية دهم في منطقة دار الواسعة بالبقاع، السبت، على خلفية اختطاف مواطن سعودي، حسبما أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية”.

وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري.

وأضافت المصادر أن هذه الوحدات “تعرضت أثناء تنفيذ مهماتها، لإطلاق نار من قبل المطلوبين، فردت على مصادر النيران بالمثل مما أدى إلى إصابة 3 منهم، فيما تتابع قوى الجيش عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات”.

وأوضحت: “المداهمات التي يقوم بها الجيش في دار الواسعة مرتبطة بموضوع السعودي الذي خطف الجمعة”.

وكانت السفارة السعودية في بيروت أصدرت بيانا، الجمعة، حول المواطن السعودي المختطف في لبنان.

وأوضحت السفارة أنها “تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة”.

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