عضو كونغرس ديموقراطي يطالب بـ”عزل” ترامب

تقدم نائب ديموقراطي بلائحة اتهام ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبا بعزله قائلا إن “السلوك غير القانوني” للرئيس بما في ذلك إعاقته للعدالة يشكل ارضية لإزاحته.

وقال عضو الكونغرس ستيف كوهين عن ولاية تينيسي للصحافيين بعد الكشف عن خمسة اتهامات ضد ترامب “نحن ندعو المجلس للبدء بجلسات العزل فورا”.

ويدعم هذه اللائحة خمسة نواب، وقال كوهين ان هناك أكثر من عشرة آخرين سيوقعون قريبا.

وبموجب قوانين الكونغرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الغالبية في المجلس المكون من 435 عضوا. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويشغلون 46 مقعدا أكثر من الديموقراطيين، لذا فإن فرصة التصويت أو عقد جلسة استماع للرئيس معدومة حتى الآن.

ونقلت فرانس برس عن كوهين قوله إن لائحة الاتهام التي أعدها تتضمن إعاقة ترامب للعدالة، بسبب ضغطه على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي وطرده، بسبب التحقيق بشأن التدخل الروسي بالانتخابات الاميركية والتعاون المحتمل بين حملة ترامب وموسكو.

ويتهم كوهين مع نواب ديموقراطيين آخرين ترامب بالإثراء خلال فترة رئاسته عبر تأمين أعمال تفيد ممتلكاته، بما في ذلك فندق ترامب القريب من البيت الأبيض ومنتجع مارالاغو في فلوريدا.

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