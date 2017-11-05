“عش أطول”.. بإضافة اللوز إلى فطورك

يقول علماء أنه أصبح لديك فرصة للعيش حياة طويلة وصحية، قد تكون أيضا خالية من الأمراض الرئيسية بطريقة لا تتطلب جهدا حقيقيا للرعاية الصحية.

ببساطة وبحسب دراسة بحثية جديدة، فإن تناول اللوز مع الإفطار كل صباح يمكن أن يطيل العمر.

نعلم أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، وإفطار صحي يمكن أن تحافظ على معدل جيد للأيض والجهاز المناعي، وبالتالي منع عدد من الأمراض كأمراض القلب، والسكتة الدماغية وسببها الأساسي الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

ويعتبر اللوز نظاما غذائيا متوازنا يحتوي جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها.

الآن، أظهرت دراسة بحثية أجرتها جامعة تورونتو أن تناول اللوز كل صباح، مع وجبة فطور صحية يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول في الجسم.

كما أن اللوز غني بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يمكنها تكسير الكولسترول المتراكم في الجسم.

لذلك، استهلاك ما لا يقل عن 4-5 حبات من اللوز مع وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من نسبة الكولسترول، وبالتالي منع تلك الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وعندما يكون لديك قلب صحي، سيزيد “عمرك الافتراضي”، حسب الدراسة.

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